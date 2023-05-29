МИД России назвал попытки оправдать заявления сенатора США Грэма нелепыми и трусливыми Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России отреагировало на заявления ряда изданий о том, что слова сенатора США Линдси Грэма о трате денег США на смерть россиян были смонтированы Киевом. В ведомстве назвали слова о «склейке» нелепой и трусливой попыткой оправдать американского чиновника.

В МИД РФ напомнили, что фраза, произнесенная Грэмом, «ошарашила широкую аудиторию не просто своей пещерной русофобией, а истинно человеконенавистнической сущностью». Из-за этого, по мнению министерства, западным изданиям пришлось заняться оправданием американского сенатора.

«Оказывается», сенатор Грэм сказал не так, и не то… Дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее… Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм – порождение нейросетей и его не существует?» - задаются вопросом в МИД России.

В ведомстве подчеркивают, что даже если свои заявления Грэм произнес по отдельности, то ему все равно не удастся «отмыться от таких слов», поэтому, по мнению министерства, попытка оправдать парламентария «обречена на провал».

«Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма – еще один удар по и без того поблекшей репутации «Рейтер» и «Би-би-си»», - подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что ролик, в котором Грэм сказал, что жители России «умирают» в результате «самой удачной» траты денег Соединенных Штатов, был смонтирован Киевом. В издании посмотрели полное видео и пришли к выводу, что американский сенатор, заявляя об удачной трате денег, говорил в целом о помощи Украине от США. Что касается фразы о смерти русских, то, по данным Reuters, она была произнесена, потому что сопротивление украинцев напомнило Грэму о «лучшем в нас самих в Америке».

В то же время руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских заявлений Грэма. Позже МВД РФ объявило в розыск сенатора американского сенатора.