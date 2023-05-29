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НовостиОбщество29 мая 2023 9:45

Минпромторг РФ не получал предложение ограничить работу заведений по продаже алкоголя в жилых домах

Ведомство сформулирует позицию при поступлении документа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минпромторг РФ не получал предложение ограничить работу заведений по продаже алкоголя в жилых домах

Минпромторг РФ не получал предложение ограничить работу заведений по продаже алкоголя в жилых домах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпромторг России не получал обращение о введении для заведений, расположенных в жилых домах, ограничений на продажу алкогольных напитков. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Такое обращение в Минпромторг России пока не поступало. Минпромторг России сформулирует позицию при поступлении документа после изучения обосновывающих аналитических материалов», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) обратилась в Государственную думу РФ с просьбой подключиться к рабочей группе для подготовки проекта закона о введении ограничительных мер на продажу алкоголя для заведений в жилых домах. Как отмечалось, на данный момент, в жилых домах расположены почти 40% предприятий, у которых есть лицензия на продажу алкогольных напитков.