Минпромторг РФ не получал предложение ограничить работу заведений по продаже алкоголя в жилых домах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпромторг России не получал обращение о введении для заведений, расположенных в жилых домах, ограничений на продажу алкогольных напитков. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Такое обращение в Минпромторг России пока не поступало. Минпромторг России сформулирует позицию при поступлении документа после изучения обосновывающих аналитических материалов», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) обратилась в Государственную думу РФ с просьбой подключиться к рабочей группе для подготовки проекта закона о введении ограничительных мер на продажу алкоголя для заведений в жилых домах. Как отмечалось, на данный момент, в жилых домах расположены почти 40% предприятий, у которых есть лицензия на продажу алкогольных напитков.