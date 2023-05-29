Эрдоган запланировал провести телефонные разговоры с Путиным и Байденом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал провести телефонный разговор с американским и российским коллегами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«У господина президента начался очень насыщенный рабочий период. Сегодня вечером планируется телефонный разговор с Байденом. С Путиным также планируется», - заявил представитель турецкого лидера в интервью телеканалу A Haber.

Напомним, Эрдоган выиграл во втором туре президентских выборов в Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня 2023 года. Как писал сайт KP.RU, на выступлении перед своими сторонниками турецкий лидер пообещал реализовать проект газового хаба, предложенный ранее Путиным.