Лавров предрек центру Европы «большой взрыв» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в центре европейских стран зреет «большой взрыв» из-за конфликта в Косово.

«Зреет большой взрыв в центре Европы в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии. Ситуация - тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в минувшую пятницу, 26 мая, по приказу президента Сербии Александра Вучича сербскую армию перевели в состояние повышенной боевой готовности. Министр обороны республики Милош Вучевич предупредил, что напряженность находится на предельном уровне и может перерасти в вооруженный конфликт.

Как писал сайт KP.RU, через пару дней, 28 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово не принимать каких-либо односторонних мер, способствуя таким образом разрядке ситуации в регионе после недавних столкновений.