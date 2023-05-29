Лавров: у ВС России есть возможность ответить на планы Запада обучать пилотов ВСУ на F-16 Фото: REUTERS

Руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал желание Дании и Нидерландов обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Глава ведомства выразил уверенность в том, что у Вооруженных сил России есть возможности среагировать на подобные намерения.

По мнению Лаврова, то, что Дания и Нидерланды оказались «в первых рядах» среди тех, кто готов обучать летчиков Вооруженных сил Украины управлять западными истребителями, говорит о желании этих стран понравиться США.

«Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона. Что касается нашей реакции, я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», - отметил Лавров.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16. Отмечалось, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США.

Недавно министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что страны НАТО рассчитывают начать обучение украинских летчиков управлению самолетами F-16 в ближайшее время. Он также рассказал, что коалицию Евросоюза по подготовке пилотов возглавят Дания и Нидерланды.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал эскалацией конфликта план передачи Западом F-16 Украине.