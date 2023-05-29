Представитель МИД Китая опровергла статью WSJ о словах Ли Хуэя по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин не подтвердила информацию статьи американской газеты Wall Street Journal. Там говорилось о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй якобы выступил с призывом к американским союзникам в Европе добиться прекращения огня на Украине при условии сохранения за Россией ее новых регионов.

"Китайская сторона своевременно опубликовала пресс-релизы. Обращайтесь к пресс-релизам, которые выпущены китайской стороной", - так ответила Мао Нин на просьбу подтвердить сообщения о словах Ли Хуэйя.

По ее словам, ни одна страна не говорила о том, что спецпредставитель КНР делал заявления, которые публиковались в газете.

"Я заметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил о том, что связался со всеми сторонами, и ни одна страна не сообщила о том, что Ли Хуэй делал заявления, которые указывались в сообщении Wall Street Journal", - добавила Мао Нин, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal, писала о том, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй выступил с призывом добиться немедленного прекращения огня на Украине. По его словам, сделать это необходимо при сохранении за Россией ее новых регионов.