В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры «пили водку» на «Авроре» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские депутаты во время обсуждения проектов закона о создании комиссии по изучению «влияния России» на Польшу вспомнили про офицеров контрразведки, которые в ходе своего визита в Санкт-Петербург посетили корабль «Аврора».

Как пишет WPolityce депутаты заявили, что офицеры НАТО «надевали русские шапки и пили водку с русскими».

«Польские офицеры контрразведки на знаменитом корабле «Аврора», они надевали русские шапки и пили водку с русскими, мы нашли бутылки с алкоголем в учебном центре НАТО, во времена правления PO-PSL они все время тусовались с русскими, так не стоит ли это сейчас проверить?», - заявил евродепутат от PiS Доминик Тарчинский.

Парламентарий от оппозиционной «Польской крестьянской партии» (PSL) Павел Бейда сказал о том, что это «псевдосуд», отметив также, что такой комиссией страна положит начало «мракобесия и диктатуры».

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании государственной комиссии по расследованию «российского влияния» на республику. Как отмечалось в заявлении польского лидера, такая комиссия призвана «выявить российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет».