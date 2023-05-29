Лавров считает приверженность Запада «формуле Зеленского» подтверждением поддержки геноцида Фото: REUTERS

Приверженность стран Запада «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского подтверждает их приверженность поддержке геноцида, считает министр иностранных дел Росси Сергей Лавров.

«Учитывая, что говорил Подоляк, именно, что после возвращения Крыма и восточных территорий Украины, они будут истреблять там все русское вплоть до физического уничтожения российских граждан, такая приверженность Запада этой варварской, звериной формуле Зеленского означает, что они готовы поддерживать геноцид», – сказал он журналистам.

Как отметил дипломат, Соединенные Штаты и Великобритания не могут принять что-либо иное, кроме «формулы мира» Зеленского. Во всех документах «Большой семерки», НАТО и Евросоюза внедряется именно этот план, добавил Лавров.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что не признают и не продвигают никаких мирных инициатив по ситуации на Украине, кроме «мирного плана» Зеленского.

Как писал сайт KP.RU, Россия готова рассматривать идеи по урегулированию конфликта на Украине только с учетом интересов Москвы.