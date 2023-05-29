Хакеры атаковали инфраструктуру фонда «Сколково» Фото: REUTERS

Хакеры атаковали инфраструктуру фонда «Сколково», в результате чего стали недоступны несколько его сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В пресс-службе «Сколково» сообщили, что инфраструктура подверглась атаке в ночь с воскресенья на понедельник, 28 на 29 мая. «Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда "Сколково"», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе.

Впервые о хакерском взломе систем «Сколково» сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Уточнялось, что среди опубликованных файлов нет каких-либо важных личных данных. В самом же фонде позже заявили, что на данный момент временно недоступны публичные информационные ресурсы, такие как сайт sk.ru, а также онлайн-сервисы, однако основная часть функционала и будет восстановлена в течение суток.

Напомним, ранее Власти Украины признали причастность украинских хакеров к кибератаке на RuTube 9 мая 2022 года, отметив, что «IT-армия» пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля прошлого года.