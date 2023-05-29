Премьер Испании заявил о решении распустить парламент Фото: Евгения ГУСЕВА

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что решил распустить парламент и назначить досрочные выборы на 23 июля 2023 года, уточнив, что уже сообщил о своем решении королю Филиппу VI.

«Я сообщил главе государства о решении созвать заседание Совета министров этим вечером, чтобы распустить кортесы … выборы пройдут в воскресенье, 23 июля», - сказал глава испанского правительства в понедельник, 29 мая, объяснив свое решение проведенными в воскресенье, 28 мая, региональных и муниципальных выборов.

Согласно итогам прошедшего голосования, в большинстве из 12 автономных сообществ, где состоялось волеизъявление, победу одержала консервативная Народная партия - соперник Испанской социалистической рабочей партии, лидером которой является Санчес.

Всеобщие выборы в Испании были намечены на конец этого года.