WP: минимум 16 американских наемников погибли на Украине с начала спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее 16 американских наемников, которые участвовали в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, уже ликвидированы. Об этом пишет газета Washington Post.

"Последние войны США постепенно становятся историей. Некоторые ветераны, которые взялись за оружие на Украине и по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни", - пишет газета.

Помимо того, издание приводит некоторые истории и имена нескольких наемников. Это Эндрю Питерс, Купер Эндрюс, Ник Меймер, Грейди Курпаси и Питер Рид. Все они прибыли на Украину, приняв частное решение и проигнорировав официальные предупреждения американского президента о том, что каждого ступившего на поле боя ждет серьезная опасность.

28 мая в Минобороны России сообщили о ликвидации пункта дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Кроме того, российские бойцы ликвидировали за сутки две украинских диверсионно-разведывательные группы, склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого "иностранного легиона".