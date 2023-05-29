Захарова предложила сенатору США Грэму записать видео с объяснением заявлений об «убийстве русских» Фото: пресс-служба МИД России

Американский сенатор Линдси Грэм мог бы записать видеоролик с объяснением заявлений об «убийстве русских», если считает, что его слова были вырваны из контекста, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Если сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой считает, что его слова были вырваны из контекста, у него все возможности сделать заявление. Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик», – сказала она видеообращении, опубликованном в Telegram.

Как отметила Захарова, американские и британские СМИ пытаются убедить Россию, что заявление сенатора вырвано из контекста или даже смонтировано Украиной, однако какого-либо осуждения киевского режима российская сторона не услышала.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что ролик, в котором Грэм сказал, что жители России «умирают» в результате «самой удачной» траты денег Соединенных Штатов, был смонтирован Киевом. В издании посмотрели полное видео и пришли к выводу, что американский сенатор, заявляя об удачной трате денег, говорил в целом о помощи Украине от США. Что касается фразы о смерти русских, то, по данным Reuters, она была произнесена, потому что сопротивление украинцев напомнило Грэму о «лучшем в нас самих в Америке».

Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских заявлений Грэма. Позже МВД РФ объявило в розыск американского сенатора.