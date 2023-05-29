Президент Южной Осетии Гаглоев надеется на скорое вхождение республики в состав РФ Фото: Александр КОЦ

Южная Осетия готова войти в состав России, геополитическая возможность для этого наступила, заявил президент республики Алан Гаглоев.

«Настал исторический момент, когда стремление народа к воссоединению с Россией совпало с геополитической возможностью осуществления этого шага. Надеюсь, недалек тот день, когда придет и черед Южной Осетии», – сказал он в послании к народу республики.

Как отметил Гаглоев, Южная Осетия всецело поддержала вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам президента республики, ее главным союзником является и будет являться Россия, с высшим руководством которой выстроены конструктивные и дружественные взаимоотношения.

Напомним, в начале мая Гаглоев заявлял, что Южная Осетия всегда считала и считает себя частью «русского мира».

Как писал сайт KP.RU, ранее Алан Гаглоев назвал воссоединение Южной Осетии с Россией «вековой мечтой осетинского народа».