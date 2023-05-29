В ЕК напомнили Венгрии о соблюдении санкций при реализации проекта "Пакш - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Еврокомиссии сообщили о том, что при реализации проекта по строительству атомной электростанции "Пакш-2" необходимо и важно соблюдать политику антироссийских санкций Евросоюза. Кроме того, в ЕК указали на то, что проект не помогает достижению цели ЕС снизить экономическую зависимость от России. Об этом заявил представитель Еврокомиссии.

"В своем ответе властям Венгрии Еврокомиссия напомнила, что продолжение реализации проекта "Пакш-2" никак не помогает цели Евросоюза уменьшить энергетическую зависимость от России и по диверсификации энергетических источников", - сказал собеседник РИА Новости.

Кроме того, для Еврокомиссии важно, чтобы на протяжении реализации проекта "Пакш-2" Венгрии необходимо соблюдать санкционную политику Евросоюза.

Ранее в Еврокомиссии одобрили изменения, внесенные Россией и Венгрией, в документы по проекту АЭС "Пакш-2". С помощью этого сооружение двух новых ядерных реакторов при участии Росатома будет продолжаться.