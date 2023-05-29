Администраторам Telegram-каналов дали восемь лет колонии по делу о вымогательстве у Канделаки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывших администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тысяч рублей у Тины Канделаки и ее мужа.

«Суд постановил признать Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") и назначить каждому по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей», - приводит ТАСС заявление суда.

Как сообщается, в 2020 году подсудимые объединились в организованную группу для вымогательства средств у публичных персон, для чего приобрели Telegram-каналы «Проект "Сканер"» и Riddle.

Обвиняемые опубликовали информацию, которая порочала честь директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко и его супругу Тину Канделаки. Помощник Бровко обратился к администраторам каналов, попросив удалить такие публикации, но в ответ поступило требование об уплате 470 тысяч рублей или же продолжение публикаций.

Директор госкорпорации изначально согласился заплатить такую сумму, но и после порочащие фото продолжились. Во время судебного разбирательства подсудимые признали вину, попросив прощения у Бровко и Канделаки.