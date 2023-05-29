Пресс-секретарь президента Казахстана раскрыл содержание записки Токаеву от Путина Фото: REUTERS

Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву, содержание которой раскрыл пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в беседе с РИА Новости.

— В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам, — заявил Желдибай.

Ранее журналисты обратили внимание, что после прочтения записки Токаев утвердительно кивнул в ответ, а затем сам написал записку для членов казахстанской делегации.

Желдибай заявил, что российское правительство считает, что товары, которые имеют пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться определенными льготами, а следующим по территории РФ товарам будут назначаться экспортные тарифы.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал Союзное государство России и Белоруссии уникальным политическим феноменом и отметил, что у них ядерное оружие «одно на двоих».