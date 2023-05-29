Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что страна останется одна в случае конфликта с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не намерена присоединяться к санкциям против Москвы, потому что в случае конфликта с Россией республика останется одна.

«Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие», - сообщил спикер грузинского парламента в интервью газете "Квирис палитра".

Папуашвили также напомнил, что после конфликта с РФ в 2008 году страны Запада не стали вводить санкции против Москвы, а, напротив, заявили о перезагрузке отношений с Россией.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель парламента Грузии объяснял, что власти республики не вводят ограничительные меры и визовый режим в отношении россиян для того, чтобы избежать ответных мер и возможных рисков. Кроме того, по его словам, те, кто призывает ввести санкции в отношении России, на самом деле, предлагают рискнуть и войти в возможный конфликт с РФ.

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявлял, что Грузия, как страна-претендент на вступление в Европейский союз, должна присоединиться к санкциям в отношении РФ.