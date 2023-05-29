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НовостиПолитика29 мая 2023 12:48

Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении

Встреча проходит в формате рабочего обеда в ресторане
Роман ПОЛОСИКОВ
Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении

Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Кении Альфредом Мутуа в Найроби. Встреча проходит в формате рабочего обеда в ресторане отеля «Nairobi Serena».

Мутуа отметил, что эта встреча прошла хорошо, а глава российского МИД подчеркнул, что во время встречи удалось обсудить множество ключевых и важных тем.

Сергей Лавров находится в Кении с официальным визитом, а до рабочего обеда с местным коллегой, он успел провести встречи с президентом страны Уильямом Руто и спикером Национальной Ассамблеи Кении Мозесом Вентангулой.

Предыдущий визит российского министра в Кению состоялся в далеком 2010 году.

До этого Сергей Лавров был в Нью-Йорке, где проходило заседание Совета безопасности ООН, на котором он председательствовал.