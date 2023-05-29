Польша ввела санкции в отношении 15 россиян и 365 белорусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши ввели новые ограничения в отношении организаций и лиц России и Белоруссии. Об этом заявили в понедельник в польском МВД.

Как стало известно, в санкционном списке Польши оказались 15 российских граждан. Помимо этого, санкционный перечень пополнили 365 граждан Белоруссии.

Помимо этого сообщается, что Польша заморозила активы двадцати белорусских фирм и шестнадцать человек, связанных с финансовым сектором РФ, передает ТАСС.

Ранее санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией, ввел президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, Греция, в случае если Украина не уберет из своего санкционного списка несколько греческих компаний, не одобрит новый пакет санкций Евросоюза против России, рассказали источники в дипломатии.