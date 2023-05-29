Врач рассказала о вреде монодиеты для организма Фото: Shutterstock

Врач Надежда Подкорытова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила о вреде монодиет для организма, заявив, что они могут привести к ожирению и диабету.

Специалист уточнила, что монодиеты не имеют какой-либо пользы, так как не обеспечивают организм нужным питательными веществами, а происходящее уменьшение веса обусловлено потерей мышечной массы и воды.

«Особенно опасно соблюдать монодиету дольше одной-двух недель - нехватка нужных веществ может вызвать необратимые последствия для здоровья», - отметила эксперт, уточнив, что такие диеты не обеспечивают организм, поскольку ориентированы только на одну группу макронутриентов.

Токсиколог Михаил Кутушов ранее назвал список опасных диет. Как писал «Пятый канал» специалист отметил опасность лимонных и водных диет.

Врач Зухра Павлова заявила о необходимости белка во время диеты. Как сообщал ФАН, специалист рекомендовала держать для перекуса нежирный йогурт или кусочек сыра.

Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова беседе с Life.ru дала советы по переходу на здоровое питание, рекомендуя заменить здоровую диету на график питания.