Юрист рассказал, кто должен оплачивать ремонт автомобиля после стихийного бедствия

Юрист рассказал, кто должен оплачивать ремонт авто после удара стихии Фото: Ольга НОВИКОВА

Если автомобиль попал в стихийное бедствие — машину побило градом или на нее упало дерево, то восстановить автомобиль можно за счет страховой компании. Об этом rostovgazeta.ru рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов.

Специалист объяснил, что у большинства автовладельцев есть возможность переложить расходы на ремонт на страховую или на виновников последствий стихийного бедствия.

- Кажется, что стихийные бедствия происходят сами по себе. Но бывают случаи, когда автомобиль оказывается поврежден водой или градом на закрытой подземной или наземной парковке, или на машину падает дерево во дворе жилого дома, при том, что в обязанности управляющей компании входит надзор за потенциально аварийными деревьями, - объяснил юрист.

В таком случае, по его словам, машину не нужно везти в сервис и чинить за свой счет.

- Если у вас есть действующий полис страхования каско, то за ремонтом нужно обращаться напрямую в страховую компанию, - инструктирует специалист. - В договоре обязательно должно быть упоминание о стихийных бедствиях. К ним относится град, землетрясения, наводнения, бури и ураганы, а также природные пожары.