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НовостиПолитика29 мая 2023 13:25

Имущество Порошенко в Крыму продадут на торгах

Также на продажу будут выставлены активы бывшего вице-премьера Украины Яценюка
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Имущество Порошенко в Крыму продадут на торгах

Имущество Порошенко в Крыму продадут на торгах

Фото: REUTERS

Власти Крыма решили продать имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко на торгах, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«По торгам, я думаю, много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег, думаю, будет достаточно. Это санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. Там и Яценюка есть имущество, и Порошенко», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Какие именно активы экс-президента Украины будет выставлено на торгах, Аксенов не уточнил.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пришла пора национализировать имущество, недвижимость и активы украинских олигархов на полуострове и объект, принадлежащий семье президента Украины Владимира Зеленского – шикарную квартиру в элитном жилом комплексе Ливадии.