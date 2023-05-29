Имущество Порошенко в Крыму продадут на торгах Фото: REUTERS

Власти Крыма решили продать имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко на торгах, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«По торгам, я думаю, много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег, думаю, будет достаточно. Это санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. Там и Яценюка есть имущество, и Порошенко», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Какие именно активы экс-президента Украины будет выставлено на торгах, Аксенов не уточнил.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пришла пора национализировать имущество, недвижимость и активы украинских олигархов на полуострове и объект, принадлежащий семье президента Украины Владимира Зеленского – шикарную квартиру в элитном жилом комплексе Ливадии.