Верховная Рада Украины поддержала законопроект Зеленского об установлении 8 мая Днем победы над нацизмом

Рада Украины поддержала законопроект Зеленского об установлении 8 мая Днем победы над нацизмом Фото: REUTERS

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие законопроекта, которым 8 мая устанавливается Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко.

«8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально! 9 мая – День Европы. За законопроект проголосовали 317 нардепов», – написал он в своем Telegram-канале.

Как заявил депутат, «Украина присоединяется к демократическому миру», в котором победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении в стране Дня Европы, который будет ежегодно праздноваться 9 мая. Он также предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.

Напомним, посол Украины в Австрии Василий Химинец потребовал запретить русским общинам публично праздновать День Победы.