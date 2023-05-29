Опрос: больше всего одиночества боятся воспитатели и бухгалтеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жизни без общения с близкими больше всего опасаются воспитатели, а также бухгалтеры и офис-менеджеры, а о том, что одиночество их не страшит, чаще говорят бармены, администраторы и дизайнеры. Такие данные представил опрос сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как сообщается, одиночества больше всего боятся воспитатели (70%), бухгалтеры (46%), офис-менеджеры (45%), а также медсестеры и менеджеры по продажам (по 40%). Тем временем, о том, что не будут страдать без общения, зачастую говорят бармены (94%), дизайнеры (79%), администраторы (76%), а также менеджеры по логистике и системные администраторы (по 72%).

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