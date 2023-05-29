Опрос: только треть россиян не отвлекается от работы во время удаленки Фото: Shutterstock

Только 30% россиян не отвлекаются на посторонние дела при работе из дома. Соответсвующий опрос провели онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как отмечается, только 42% российских граждан в условиях удаленки в течение рабочего дня позволяют себе выйти в магазин, а еще 31% - поехать по делам. Отмечается, что работники сферы маркетинга и PR (56%), а также IT (55%) чаще других выходят в течение рабочего дня за покупками.

Как писал RT, в ходе одного из опросов выяснилось, что большинство россиян (86%) считают подработку подготовкой подростков к взрослой жизни.

Тем временем, другой опрос, как сообщал «360», показал, что при поиске кандидата на свободную вакансию работодатели сталкиваются с множеством проблем, а главной из них они назвали отсутствие нужного кандидата.