Лайма Вайкуле призвала пожилых людей делать пластические операции, чтобы "не пугать детей" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Латвийская артистка Лайма Вайкуле считает, что все пожилые люди должны делать пластические операции "ради внуков". Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.

"Иногда я общаюсь с некоторыми женщинами и советую им делать пластику. Они не понимаю для чего, говорят, что они бабушки. Я считаю - для внуков. Дети не любят некрасивых и боятся старых людей. Надо быть милым и хорошо выглядеть, без золотых зубов. Не надо бояться делать пластику", - считает певица.

По словам самой исполнительницы, она очень любит делать омолаживающие операции и не боится рисков, которые они несут, хотя и знает о них.

"Я с удовольствием делала любую пластику и делаю, потому что люблю наркоз. В настоящее время пластику делают даже 20-летние. Конечно, есть риск", заключила Вайкуле.

Между тем, пластический хирург Кузин развеял популярные мифы о ринопластике. Стоит знать, что ожидания от операции далеко не всегда совпадают с реальностью.