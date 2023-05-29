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НовостиЗвезды29 мая 2023 14:14

Лайма Вайкуле призвала пожилых людей делать пластические операции, чтобы "не пугать детей"

Латвийская певица оскорбила пожилых людей
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Лайма Вайкуле призвала пожилых людей делать пластические операции, чтобы "не пугать детей"

Лайма Вайкуле призвала пожилых людей делать пластические операции, чтобы "не пугать детей"

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Латвийская артистка Лайма Вайкуле считает, что все пожилые люди должны делать пластические операции "ради внуков". Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.

"Иногда я общаюсь с некоторыми женщинами и советую им делать пластику. Они не понимаю для чего, говорят, что они бабушки. Я считаю - для внуков. Дети не любят некрасивых и боятся старых людей. Надо быть милым и хорошо выглядеть, без золотых зубов. Не надо бояться делать пластику", - считает певица.

По словам самой исполнительницы, она очень любит делать омолаживающие операции и не боится рисков, которые они несут, хотя и знает о них.

"Я с удовольствием делала любую пластику и делаю, потому что люблю наркоз. В настоящее время пластику делают даже 20-летние. Конечно, есть риск", заключила Вайкуле.

Между тем, пластический хирург Кузин развеял популярные мифы о ринопластике. Стоит знать, что ожидания от операции далеко не всегда совпадают с реальностью.