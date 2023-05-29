Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций в России

Минюст РФ внесло "Гринпис" в список организаций, признанных нежелательными на территории страны. Фото: REUTERS

Министерство юстиции Российской Федерации внесло "Гринпис" в список организаций, признанных нежелательными на территории страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной, сославшись на ее попытки вмешаться во внутренние дела страны, антироссийскую пропаганду и финансирование деятельности иноагентов.

"В список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад Министерство юстиции Российской Федерации дополнило список и иностранных агентов. В список был включен солист группы "Би-2" Егор Бортник* (Лева Би-2)*. Музыканты группы "Би-2" покинули Россию и выступают за границей.

*признан Минюстом иноагентом