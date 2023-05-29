Wildberries ответил на обвинение в снятии с карты 166 тысяч рублей за товары в корзине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Wildberries ответил на обвинение в снятии 166 тысяч рублей с карты россиянки за товары в корзине.

Ранее стало известно, что 29-летняя жительница Подмосковья получила уведомление от банка о том, что с ее карты собираются списать крупную сумму денег. Позже она обнаружила, что все добавленные на протяжении нескольких месяцев в корзину товары на Wildberries были заказаны.

«Мы получили запрос от покупательницы и удовлетворили его еще пять дней назад с учетом исключительности случая клиента и истории ее покупок», - приводит Lenta.ru заявление представителя Wildberries.

Представитель маркетплейса также рекомендовал хранить понравившиеся товары не в корзине, а в специально отведенном для этого разделе.

«Чаще всего подобные "несанкционированные" покупки совершают члены семьи или другие пользователи, имеющие доступ к его устройству. Поэтому еще раз напоминаем: как и в случае с банковской картой, доступ к аккаунту должен быть только у вас», - отметил он.

Ранее появилась информация о якобы блокировке компанией Wildberries товаров на сумму 50 млрд рублей. Как писал RT, маркетплейс опроверг данную информацию.