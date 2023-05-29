Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На этой неделе в Москве и Московской области ожидаются кратковременные дожди. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, подчеркнув, что майская погода всегда была и остается неустойчивой.

«Но на этой неделе будет много постоянных компонентов: давление будет около нормы, а погода будет облачная, но с прояснениями. То есть будет и солнце, и небольшие кратковременные осадки. Но это те дожди, которые не портят настроение», - сообщил эксперт.

По словам синоптика, ночные температуры будут не очень высокими. Так, в ночь на вторник, 30 мая, ожидается 7-9 градусов.

Метеоролог, главный специалист Гидрометцентра Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» заявила, что к концу недели в Москве серьезно похолодает, а температура воздуха в дневное и ночное время опустится до 11 градусов. По ее словам, 1 июня станет самым жарким днем за первую неделю.

Как пишет «Подмосковье сегодня», Позднякова также отметила, что на открытие купального сезона в Московском регионе можно рассчитывать только во второй половине месяца.