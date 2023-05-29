Что произошло за день 29 мая: главные новости

Российские войска ударили по украинским аэродромам высокоточным оружием

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли удар объектам на аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего были поражены командные пункты, а также авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск сенатора американского сенатора Линдси Грэма, в отношении которого ранее было поручено завести уголовное дело из-за его русофобских высказываний.

На фасаде музея в Киеве сменили мемориальную доску в честь Михаила Булгакова, «украинизировав» его. Ранее на фасаде была надпись на русском языке, которая гласила, что «в этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков». Новая надпись сделана на украинском языке.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Также президент подписал закон, который разрешает проведение выборов в регионах, где введено военное положение.

Министерство иностранных дел России отреагировало на заявления ряда изданий о том, что слова сенатора США Линдси Грэма о трате денег США на смерть россиян были смонтированы Киевом. В ведомстве назвали слова о «склейке» нелепой и трусливой попыткой оправдать американского чиновника.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в центре европейских стран зреет «большой взрыв» из-за конфликта в Косово.

Прямое вооруженное столкновение НАТО с Россией возможно, считает начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржехка.

Численность женщин от 30 до 39 лет сократится в России на 33,8% к 2030 году, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Чехия в своей внешней политике исходит из того, что Россия будет представлять для Европы угрозу в течение ближайших десяти лет, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.