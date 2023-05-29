Первый министр Уэльса Дрейкфорд: Британии грозит распад из-за правительства Фото: REUTERS

В Великобритании за все время правления консерваторов уменьшились связи между регионами Из-за этого стране может грозить распад на отдельные субъекты, считает первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд. Об этом он рассказал в интервью газете Guardian.

"Нам необходимо воссоздать системы соцзащиты, чтобы ясно дать понять, что членство в Соединенном Королевстве является вашим гарантом на коллективную безопасность", - сказал он.

Кроме того, по мнению Дрейкфорда, связи, объединяющие граждан Соединенного Королевства, очень сильно пострадали во времена правления консерваторов и их политики. Неолиберализм начался с правления Маргарет Тэтчер, ограничившей вмешательство государства в экономические процессы. Во время правления Бориса Джонсона и Лиз Трасс ситуация только ухудшилась, считает он.

Ранее издание Daily Mail писало о том, что Великобритания находится в критическом положении из-за передачи Украине ракет Storm Shadows, поскольку у них может уже заканчиваться срок годности.