Путин постановил сформировать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президиума коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК).

Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, на президиум будут возложены полномочия принимать оперативные решения, направленные на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии.

Согласно указу, заседания президиума ВПК могут проводиться по поручению президента, премьер-министра, в отдельных случаях – по поручению председателя коллегии ВПК. Порядок работы президиума будет утвержден правительством России.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин подписал указ о гособоронзаказе, по которому исполнителям поставок продукции, если они нарушают обязательства, приостановят права акционеров и полномочия органов управления. Фактически, речь идет о введении на предприятии, сорвавшем гособоронзаказ, нового временного управления. Минпромторгу РФ дается право делать предложения по определению управляющей организации для такого предприятия.