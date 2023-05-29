Роструд напомнил о длинных выходных в честь Дня России Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России будет четырехдневная рабочая неделя и длинные выходные в июне в честь празднования Дня России. Об этом напомнили гражданам в пресс-службе Роструда.

Отмечается, что поскольку в этом году день праздника выпадает на понедельник, выходные будут длиться с 10 по 12 июня включительно. При этом в ведомстве отметили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы сотрудникам, которые получают оклад.

При этом, если же у работника нет установленного оклада, то за нерабочие праздничные дни ему положено выплатить дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается в коллективном договоре.

Ранее KP.RU рассказывал обо всех длинных выходных, которые будут в 2023 году у россиян. Одни из ближайших — День России, а следующие будут приурочены ко Дню народного единства 4 ноября, который выпадает на субботу - в связи с этим у россиян будет дополнительный выходной в ближайший понедельник 6 ноября.