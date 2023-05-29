Нутрициолог назвала витамины, которые стоит пропить перед важными экзаменами Фото: Анастасия Осипова

Клинический нутрициолог Анна Государева в беседе «Газета.Ru» заявила, что Омега-3, коэнзима Q10, а также добавление в рацион продуктов с содержанием витаминов группы В и магния способствуют мобилизации мозга, помогая не сойти с ума из-за тревоги перед экзаменами

«Омега-3 помогает справиться с перевозбуждением и нервным напряжением. А коэнзим Q10 производит энергию нашим клеточным электростанциям - митохондриям, что улучшает когнитивные функции», - отметила она, рекомендуя также от нервного напряжения курс ванн с магниевой солью.

Ранее психолог Руслана Завалихина рассказала, как мотивировать ребенка заниматься в конце учебного года. Как писал «Пятый канал», по ее словам, вместо концентрации на оценках нужно подпитывать интерес ребенка к знаниям

А нейробиолог Лиза Дженова рекомендовала улучшить функции мозга при помощи употребления в пищу жирной рыбы и яичных желтков. Как писал ФАН, специалист указала и на другие продукты, богатые фосфолипидами, антиоксидантами, витаминами и минералами.