Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: Наш форум «АТР» открывает летнюю форумную кампанию 2023 года в стране

Фото: www.altairegion22.ru

29 мая у озера Ая Алтайского района состоялось открытие молодежного образовательного форума «Алтай. Территория развития». В этом году он проходит в 15-й раз. Более 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 66 регионов России и девяти стран приехали в Алтайский край, чтобы обменяться опытом и знаниями в управленческой деятельности, разработке интересных инициатив, внедрении их в практику.

В торжественном открытии форума принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Дмитрий Колозин, Обращаясь к участникам мероприятия полпред пожелал: «Плодотворной работы, вкушать радость общения, новых друзей, всего самого доброго и только вперед!»

Участников и гостей молодежного образовательного форума «Алтай. Территория развития» приветствовал губернатор Виктор Томенко.

«Я искренне рад видеть столько молодых, энергичных, счастливых, веселых, перспективных молодых людей, - отметил глава региона. - Наш форум, как впрочем и в предыдущие годы, открывает летнюю форумную кампанию 2023 года по всей стране. Надеюсь, мы зададим хороший серьезный темп и уровень, который будут держать и все другие площадки на территории нашей страны. Как всегда, наш форум, его площадки - это возможность проявить себя, узнать много нового, получить навыки и компетенции, а самое главное - получить доступ к инструментам реализации своих задумок, идей и проектов, с которыми вы приехали на форум».

Стоит отметить, что в рамках форума вновь пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты». Участники могут представить свой проект в одной из 18 номинаций. Максимальный размер грантовой поддержки составит 1 миллион рублей. В прошлом году, отметил Виктор Томенко, 19 победителей конкурса получили гранты на общую сумму около 10 миллионов рублей. Замечательно и то, что участники форума прошлых лет возвращаются на АТР - многие уже в качестве экспертов помогают в его организации.