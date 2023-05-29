Сенатор Грэм заявил, что рад «гневу» российской власти из-за его поддержки Украины Фото: REUTERS

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что рад «гневу» российских властей из-за его позиции в поддержку Украины. Это заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.

— Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость, — заявил Грэм.

Напомним, что ранее Линдси Грэм заявил, что «убийство россиян — лучшая трата денег Америки». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для США позорно иметь такого сенатора, который позволяет себе такие высказывания.

Позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора и дать надлежащую правовую оценку его словам.

Мария Захарова предложила Линдси Грэму записать видео с объяснением своих слов об «убийстве россиян», если его слова были вырваны из контекста, как он о том говорит.