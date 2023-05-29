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НовостиПолитика29 мая 2023 15:30

Подоляк заявил о необходимости создать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах России

На первом этапе реализации вопроса должен быть международный контрольный контингент
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Подоляк заявил о необходимости создать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах России

Подоляк заявил о необходимости создать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах России

Фото: REUTERS

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о желании создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону. Ее ширина должна достигать 100-120 километров с иностранным контингентом.

"Главной темой устройства страны после боевых действий должна стать установка предохранителей. И обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров", - сообщил Подоляк на своей странице в Twitter.

Подобную зону он планирует сделать на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей. На первом этапе должен осуществляться международный контрольный контингент.

Ранее руководитель Главного управления разведки республики Кирилл Буданов заявил, что Украина в ближайшее время ответит России на ракетные удары по своей территории

Тем временем, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ изменили тактику разведки боем на запорожском направлении на применение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).