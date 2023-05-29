Подоляк заявил о необходимости создать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах России Фото: REUTERS

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о желании создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону. Ее ширина должна достигать 100-120 километров с иностранным контингентом.

"Главной темой устройства страны после боевых действий должна стать установка предохранителей. И обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров", - сообщил Подоляк на своей странице в Twitter.

Подобную зону он планирует сделать на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей. На первом этапе должен осуществляться международный контрольный контингент.

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Тем временем, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ изменили тактику разведки боем на запорожском направлении на применение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).