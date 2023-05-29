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НовостиПроисшествия29 мая 2023 15:44

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

Мужчина был убит во дворе своего дома
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: REUTERS

В результате обстрела Вооруженными силами Украины Шебекинского городской округа Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Больше часа под обстрелом ВСУ находились населенные пункты Шебекинского городского округа. К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, при обстреле со стороны украинских войск в десяти частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, были повреждены линии электропередач в нескольких населенных пунктах.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 29 мая, в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали четыре человека. Все они госпитализированы, один находится в реанимации.