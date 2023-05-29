Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Белгородской области Фото: REUTERS

В результате обстрела Вооруженными силами Украины Шебекинского городской округа Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Больше часа под обстрелом ВСУ находились населенные пункты Шебекинского городского округа. К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, при обстреле со стороны украинских войск в десяти частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, были повреждены линии электропередач в нескольких населенных пунктах.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 29 мая, в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали четыре человека. Все они госпитализированы, один находится в реанимации.