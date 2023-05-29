"Википедия" подала иск в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оператор онлайн энциклопедии "Википедия" подал иск в суд к Генпрокуратуре и Роскомнадзору РФ из-за блокировки некоторых публикаций. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мария Освальдо.

"В Тверской районный суд поступили два административных иска Wikimedia Foundation Inc. к Генпрокуратуре РФ, первому заместителю генерального прокурора РФ А.В. Разинкину, Роскомнадзору. Беседы по данным заявлениям назначены на 10 июля", - заявила собеседница агентства, пишет РИА Новости.

В исковом заявлении оператор просит признать суд незаконным уведомление Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в онлайн-энциклопедии. Помимо этого, незаконным требуют признать и требование Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к распространяемой информации.

Помимо этого, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин объявил о создании в России аналога “Википедии”. При этом новый портал разместят на российских серверах и управляться юридическим лицом.