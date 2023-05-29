Глава Минэкономразвития Решетников назвал четыре новых приоритета в развитии малого и среднего бизнеса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил четыре приоритета развития российского малого и среднего предпринимательства (МСП). Их он перечислил на заседании правкомиссии по развитию сектора.

По словам министра, среди четырех приоритетных категорий МСП находятся начинающие компании и растущие организации, предприятия из приоритетных направлений, компании, преодолевшие планку МСП по доходу.

Министр выступил с предложением предоставить специальные меры поддержки для начинающих компаний. В их число входят гарантии региональных гарантийных организаций (РГО), гранты и льготные микрозаймы. То есть, их будут предоставлять только стартапам.

Помимо этого, было предложено организовать для начинающих компаний центры компетенций. Если говорить о поддержке растущих компаний, то они часто сталкиваются с трудностями в отчетах и налоговой нагрузкой. А для предприятий приоритетных направлений министр предложил ввести льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры. А для организаций, преодолевших планку по доходам, есть вариант разработать финансовые инструменты поддержки. Например, льготные кредиты и гарантии, пишут "Ведомости".

Ранее Решетников заявлял, что реальные доходы населения России могут вырасти в 2023 году на 4%. Вместе с тем, министр отметил, что темпы роста зарплат в будущем замедлятся.