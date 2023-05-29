К 2023 году МРОТ в России превысит прожиточный минимум на 30% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России к 2030 году минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30 процентов. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на встрече с фракцией ЛДПР в Государственной думе.

— В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека, — заявил Котяков.

Также министр отметил, что с первого января 2024 года МРОТ будет увеличен и его размер составит 19 242 рубля.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда в России будет постоянно расти, а за 2022 год его повышали дважды. Он также добавил, что в январе произойдет дополнительный рост МРОТ на 10 процентов.