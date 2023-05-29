МВД Польши закроет движение через польско-белорусскую границу для российских грузовиков с 1 июня 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел и администрации Польши закроет движение через польско-белорусскую границу с 1 июня 2023 года. Запрет касается грузовиков с товарами, зарегистрированными в России и Белоруссии. Соответствующее распоряжение опубликовали в польском правительстве.

Сосано документу, с 1 июня 2023 года будет приостановлено движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей.

"С полуночи 1 июня приостановят до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Белоруссии и России", - говорится в тексте документа, пишет ТАСС.

Опубликованное постановление уже вступило в силу.

Также 29 мая стало известно о том, что власти Польши ввели новые ограничения в отношении организаций и лиц России и Белоруссии. Об этом заявили в понедельник в польском МВД.