Рок-группа Киану Ривза Dogstar впервые выступила на сцене после 20-летнего перерыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рок-группа известного актера Киану Ривза Dogstar впервые за 20 лет выступила на сцене, исполняя свои композиции. Об этом сообщает Rolling Stone.

— Я скучал по игре вместе, скучал по написанию песен, скучал по выступлениям вместе. Это то, чего мне всегда не хватало, — заявил Ривз.

Выступление коллектива произошло в Калифорнии на сцене фестиваля BottleRock. Там они исполнили 12 своих композиций, включая «Our Little Visionary» 1996 года и «Happy Ending» 2000 года.

Альт-рок-группа Dogstar анонсировала возвращение на сцену еще в начале мая 2023 года, а также обещали выпустить новые синглы в ближайшие несколько месяцев и выступить с серией концертов. Также есть вероятность того, что они снимут клип на одну из композиций, но точные даты релизов не сообщались.

Ранее KP.RU рассказывал о том, как Киану Ривз пришел на шоу Джимми Фэллона и сыграл в «щенячью викторину», где за каждый правильный ответ он получал маленького щенка.