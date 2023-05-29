Губернатор Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях флота в Севастополе Фото: Анастасия ЖУКОВА

На данный момент в бухтах и на молах Севастополя черноморский флот проводит противодиверсионные учения. Там же практикуются стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, на Северном и Южном молу, в бухте Казачья проводятся тренировки противоподводно-диверсионной обороны.

"На Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - отметил Развожаев в своем телеграм-канале.

Также губернатор добавил, что сейчас в городе спокойная обстановка.

Несколько дней назад Развозжаев сообщал о попытке ВСУ атаковать город при помощи беспилотников. 25 мая два украинских дрона удалось сбить, остальные успешно заглушили средствами радиоэлектронной борьбы.

Между тем, в Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины Шебекинского городской округа погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.