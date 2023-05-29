Ilta-Sanomat: на консульство России на Аландских островах напали футбольные фанаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На консульство России на Аландских островах, которые входят в состав Финляндии, напала группа футбольных фанатов. Местная полиция арестовала одного из нападавших. Об этом рассказали в газете Ilta-Sanomat со ссылкой на правоохранительные органы.

В акции протеста участвовали около семи человек, которые приехали в город на матчи национального футбольного чемпионата.

Всего с февраля 2022 года перед зданием российского консульства было проведено более 400 акций протеста, а 3 мая 2023 года в отношении консульства в городе Мариехамн, был совершен акт вандализма. Неизвестные бросили в здание взрывное шумовое устройство.

Мария Захарова потребовала от МИД Финляндии разобраться в произошедшем и наказать виновных, а также заявила, что необходимо обеспечить должный уровень безопасности российских дипломатов и собственности дипмиссии.