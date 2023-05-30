Зеленский заявил о готовности планов по дальнейшим шагам ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский, завершив Ставку верховного главнокомандующего, выступил с заявлением о том, что планы по дальнейшим шагам ВСУ определены и готовы. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. При этом Зеленский сослался на главнокомандующего Валерия Залужного, показывать которого, впрочем, не стал.

«Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты», - заявил Зеленский об итогах собрания.

Напомним, что разговоры о так называемом контрнаступлении ведутся уже долгое время, и до сих пор как таковых шагов в этом направлении предпринято не было. Более того, западные страны всё чаще начинают заявлять о необходимости отказаться от конфликта, и принудить Зеленского сесть за стол переговоров.

Ранее KP.RU сообщил о том, что страны G7 готовят тайный план, согласно которому Киев, и лично Зеленский, получат разного рода гарантии за то, что прекратят агрессивную политику и согласятся на мирные переговоры.