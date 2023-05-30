Минобороны Украины заявило о получении порядка 60 танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение порядка 60 танков Leopard от стран Запада. Все прибывшие танки распределили между двумя батальонами ВСУ, о чём Резников сообщил в интервью медиагруппе Funke.

«Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом, то есть всего около 60», - заявил министр.

Резников добавил, что поставками Leopard для нужд ВСУ, прежде всего, занимались Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Согласно заявлению украинского чиновника, США также уже передали Киеву танки Abrams, Великобритания - Challenger, а Франция - AMX-10RC.

Ранее KP.RU сообщил о том, как российские танкисты впервые встретились с танком Leopard на Донецком направлении, и как западный «дикий кот» сбежал с поля боя после первого же выстрела в его сторону.