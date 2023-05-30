Пожары вспыхнули в трёх районах Киева после прогремевших взрывов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 мая 2023 года в Киеве прогремела череда мощных взрывов, после чего в трёх районах города начались пожары. Об этом сообщили как представители местной администрации, так и сам мэр города Виталий Кличко.

Первые сообщения о взрывах были опубликованы в районе 02:30 по московскому времени. В центральных регионах Украины была объявлена воздушная тревога, которая не затихала на протяжении двух часов. Помимо возгораний, киевские власти зафиксировали попадание в одно из предприятий.

Также сигнал воздушной тревоги включался в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В Харьковской, например, сообщается о трёх мощных взрывах в районе областного центра. На данный момент тревога всё ещё действует в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

Напомним, Россия наносит массированные ракетные и дроновые удары по территории Украины, начиная с 10 октября 2023 года. Цель таких ударов - критическая инфраструктура, объекты связи, военные базы, аэродромы и склады с боеприпасами. ВС РФ перешли к этой тактике после того, как украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту 8 октября.

Ранее KP.RU сообщил о том, что воздушная тревога объявляется на Украине почти каждый день. Например, 27 мая в Харьковской области прогремели несколько взрывов.