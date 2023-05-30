Установлен новый рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30 мая 2023 года был установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите планеты Земля. Это стало возможным после запуска китайского космического корабля «Шэньчжоу-16».

На корабле «Шэньчжоу-16» прибыл к орбитальной станции «Тяньгун» экипаж из трёх человек - командира Цзин Хайпэна, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. Они «добавились» к уже работающим на станции Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Последняя троица вскоре, тем же днём, должна вернуться на Землю - это будет вторая ротация китайских экипажей за всю историю космонавтики КНР.

В то же время на орбите находится Международная космическая станция (МКС), где также работают и пребывают космонавты из экипажей российского «Союз МС-23» (Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио), американского Crew Dragon (Стивен Боуэн и Вуди Хобург, россиянин Андрей Федяев, и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади).

Также на МКС находятся астронавты, прилетевшие в рамках частной миссии компании Axiom Space AX-2. Среди них - ветеран НАСА Пегги Уитсон, автогонщик Джон Шоффнер, первая женщина-космонавт из Саудовской Аравии Райана Барнауи и её товарищ Али аль-Карни.

Всего на орбите разом собрались 17 человек, однако уже в 18:05 по мск, если не случится эксцессов, предыдущий китайский экипаж вернётся на Землю, и количество людей на орбите планеты станет прежним.