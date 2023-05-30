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НовостиОбщество30 мая 2023 3:41

Установлен новый рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей

Сразу 17 космонавтов одновременно пребывали на орбите нашей планеты
Сергей КУДРИН
Установлен новый рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей

Установлен новый рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30 мая 2023 года был установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите планеты Земля. Это стало возможным после запуска китайского космического корабля «Шэньчжоу-16».

На корабле «Шэньчжоу-16» прибыл к орбитальной станции «Тяньгун» экипаж из трёх человек - командира Цзин Хайпэна, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. Они «добавились» к уже работающим на станции Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Последняя троица вскоре, тем же днём, должна вернуться на Землю - это будет вторая ротация китайских экипажей за всю историю космонавтики КНР.

В то же время на орбите находится Международная космическая станция (МКС), где также работают и пребывают космонавты из экипажей российского «Союз МС-23» (Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио), американского Crew Dragon (Стивен Боуэн и Вуди Хобург, россиянин Андрей Федяев, и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади).

Также на МКС находятся астронавты, прилетевшие в рамках частной миссии компании Axiom Space AX-2. Среди них - ветеран НАСА Пегги Уитсон, автогонщик Джон Шоффнер, первая женщина-космонавт из Саудовской Аравии Райана Барнауи и её товарищ Али аль-Карни.

Всего на орбите разом собрались 17 человек, однако уже в 18:05 по мск, если не случится эксцессов, предыдущий китайский экипаж вернётся на Землю, и количество людей на орбите планеты станет прежним.