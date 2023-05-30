Что произошло в ночь на 30 мая Фото: REUTERS

Ночью 30 мая в Twitter поднялась волна негодования - европейские и американские пользователи начали критиковать президента Украины Владимира Зеленского, который поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах, выставив его «союзником» Киева.

Тем временем новейший российский спутник «Космос-2569», запущенный 27 мая 2023 года, начинает слежку за военными объектами ВСУ. Он сможет отслеживать все позиции украинских военнослужащих, вне зависимости от погодных условий и времени суток.

Ещё одна тема, которая была посвящена спецоперации этой ночью - заявление генерал-майора ВСУ Сергея Кривоноса об ошибках Зеленского. По его мнению, политика украинского президента приведёт к быстрой потере Славянска и Краматорска.

Ну а на Украине тем временем богатеют военные комиссары. По данным украинских же СМИ, военкомы озолотились за счёт множества украинцев, готовых отдать последние деньги, лишь бы их не забрали в ряды ВСУ.

Американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщила о том, что Китай «продинамил» министра обороны США Ллойда Остина, месяц игнорируя предложение о встрече глав военных ведомств в Сингапуре, а затем отказав.

Неспокойно было минувшей ночью и в Сербии - на утро 30 мая президент Александр Вучич назначил ряд важных встреч, посвящённых обострению ситуации в Косово. Сперва он встретится с представителями Германии, Франции, Италии, Великобритании и США, с требованием приструнить Приштину, а затем повидается с послами России и Китая, также по вопросу Косово.